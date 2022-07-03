Популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов остался в Украине и продолжает заниматься волонтерством. Артист сразу выразил свою позицию и не скрывает своего пренебрежительного отношения к преступникам из рф. Также он не стесняется высмеять публично поведение самих россиян.

В этот раз причиной для насмешки стала провальная реклама в россии. Где сначала усердно восхваляли очередного военного преступника и желали ему победы, а на следующем рекламном постере рекламировали «утилизацию». Вышло довольно символично:

«Смотреть до конца! Это рассэя! Все логично!» - насмехается Горбунов.

В сети поддерживают:

«Всех тех «Хероев» в утиль; Слава ВСУ 💙; Всех на утилизацию 👏; 👏🔥мы не жестокие, мы справедливы💪; Утилизация 😂🔥👏; Разве они герои????! Они же – убийцы, насильники, воры…!!!!!; Утилизация 30% населения подарочная; Стопроцентная утилизация, слава ЗСУ💙; Ахахахах)) все логично 😂».

Ранее артист опубликовал в своем микроблоге видео, как депутаты Европарламента принимали резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз.

В подписи к видео Горбунов написал: "Депутаты Европарламента, стоя аплодируют, после принятия исторической резолюции в поддержку предоставления статуса кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове!".

Напомним, "Если каждый украинец...": Полякова обратилась к поклонникам со срочной просьбой, видео.

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