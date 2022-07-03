Популярная певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны поселилась в Карпатах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети полное видео своего интервью на радиостанции.

Как видно, в студию Ярослава пришла в весьма откровенном наряде – на ней черные модельные штаны с разрезами по боках и декоративными цепочками, а сверху короткий топик, декольте которого зашнуровано тонкими веревочками. Этот наряд подчеркивает стройную фигуру и аппетитные формы певицы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Ярослава написала: "SLAVIA в студии". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, засыпая ее комплиментами: "Красотка. Прекрасная", "Огонь", "Обожаю", "Люблю тебя", "Очень люблю слушать Славию. Хорошо умеет рассказывать, вдохновляет", "Так круто! Вау, вы, Славия, молодец", "Славия – красотка".

Напомним, "Это так противно": Рамину Эсхакзай не пустили в Украину, раскрыты подробности скандала на границе.

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, кто ей помогает растить ребенка помимо мужа: "Мы всегда втроем".

Также Politeka писала, что Жена продюсера "Квартал 95" удивила видом в вышиванке с открытым животом и заявлением: "Пришло время...".