Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після участі у шоу "Холостяк" стала дружиною Микити Добриніна, продовжує активно розповідати про свою життя. Зараз Даша мандрує разом із дитиною і нерідко ділиться інформацією про те, як усе відбувається.
Даша розповіла, хто їй допомагає доглядати маленьку дитину, коли чоловіка немає поруч.
"Добрий день. Я не можу назвати Олю – нянею. Цей чоловік є членом сім'ї, який знає мене з дев'яти років. Оля мені допомагає. І ми завжди разом, у сенсі немає часу, коли Оля зі Львом, а я десь тусуюсь і гуляю (за винятком, коли Лев спит, а я йду займатися до зали і прошу Олю доглянути. Ми завжди втрьох і допомагаємо один одному») – ділиться Даша.
Також Квіткова із задоволенням розповідає про зміни у їхніх буднях.
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«Айфон нагадує, що завтра буде пік 8-го стрибка розвитку. Зараз таке поведення на 130% зі 100. Мало їсть, дуже нервує, зміна настрою більш ніж за одну секунду. І якщо я говорю «цього не можна робити», для нього це сигнал дії. Про постійні розваги я вже мовчу» – каже Даша.
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