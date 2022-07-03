На своїй сторінці в Instagram артистка похизувалася новими світлинами, на яких позує у незвичайній вишиванці з відкритим животом, яка тримається на ремені. Також Ганна поділилася своїми міркуваннями з приводу російської агресії в Україні.
"130 днів війни, 130 днів втрат, болю та нескореності, 130 днів боротьби за кожне життя, 130 днів віри у нашу перемогу. Повномасштабне вторгнення росії кардинально змінило життя українців, а тих, хто до війни був у складному становищі, вона зробила ще більш вразливим. Клята війна торкнулась кожного в Україні. Вона обірвала тисячі життів, зруйнувала та змінила долі мільйонів українців", — наголосила Саліванчук.
Але при цьому, як зазначила актриса, війна об‘єднала не тільки всю Україну у боротьбі за її свободу та незалежність, але й весь цивілізований світ.
"Сьогодні настав час завдавати ментальних травм "рускому міру" та його представникам, з чим ми успішно справляємося. Ми вільні. Ми сильні. Ми непереможні. Українська нація міцніша, ніж здавалося. Любов до Батьківщини сильніша, ніж боязнь смерті. Ворог – не такий вже й страшний, якщо ти справді любиш свою землю", — додала дружина продюсера "Квартал 95".
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