На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила довгий пост, у якому поділилася своїми міркуваннями.

"Скільки ще потрібно смертей мирних українців та їхніх дітей, щоб почати називати все своїми іменами! Те, що у світі йде велика політична гра, в якій життя наших українців просто інструмент, не має жодного сумніву. Інакше, як пояснити, що термін ТЕРОРИЗМ існує, але досі міжнародне співтовариство не визнало, що це відбувається з нами!", — пише Мішина.

Актриса запропонувала розібратися з термінологією та дала визначення: тероризм (від лат. terror — «жах») — у широкому сенсі використання чи загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної чи ідеологічної мети. Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення заручників, підпалів, вбивств, тортур, залякування населення та органів влади.



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"Мільйони людей залишили в Україні свої будинки, рятуючи свої життя, тікаючи, відчуваючи одне - страх смерті! Щодня населення України, відчуває токсичний та моторошний страх, читаючи чергову новину, в якій цифри – це люди, які більше ніколи не прокинуться та не обіймуть своїх близьких", — наголошує Ксенія.

Зірка пояснює, що є безліч доказів того, що рф тероризує не тільки військових, а й цивільних людей.

"Тисячі доказів, але цього ще недостатньо! Досить годувати нас міжнародними нормами, вони мабуть не працюють для тих країн, у яких немає ядерної зброї! У це складно повірити, але саме ми, українці сьогодні розкриваємо неефективність світового порядку! Тільки надто дорога ціна!!", — резюмує актриса.



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