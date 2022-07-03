Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители, которые остались в стране несмотря на ризки и продолжают рассказывать о жизни. Телеведущий также не остановил свою работу и часто показывает в Инстаграм интересные отрывки из интервью.
В этот раз Решетник пообщался с женой экс-холостяка Дмитрия Черкасова, которая рассказала, как дети переживали без отца. Она с детьми выехала заграницу, чтоб обезопасить себя и это стало травмой для детей.
Однако в сети отреагировали на новость довольно двусмысленно, ведь по словам украинок, следует общаться не с состоятельными и публичными личностями, которые сбежали из страны сразу, а с простыми людьми, которые потеряли дома в Харькове, Мариуполе, Херсоне и тд.
«Это очень тяжело, сейчас все мамы находятся в таком тяжелом состоянии; Тысячи матерей были или есть в такой же ситуации. Но никто не плачет по всей стране. Черкасовы так любят всяческие ТВ-шоу; Покажите семью из Одессы , Мариуполя ....которые пережили действительно страшное !а не семью у которых есть деньги и могут позволить все ...Покажите обычную семью ,а не мажоров жизни».
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Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.