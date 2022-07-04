Популярная украинская телеведущая и создательница социального проекта по поиску пропавших людей Катя Осадчая, которая осталась в Украине во время войны, поделилась в своем Instagram красноречивым фото. Одним этом снимком телезвезда показала жестокие украинские реалии во время войны.

На фотографии можно увидеть разрушенный российской армией дом – обычную многоквартирную многоэтажку. В разваленной квартире можно увидеть двоих людей, которые на всем этом фоне кажутся нереальными. Но так живут во многих города Украины из-за вероломного российского вторжения.

В подписи к фото Осадчая написала: "Наши ужасные реалии… 130 дней мы просыпаемся и засыпаем с новостями. Мы плачем над каждым погибшим ребенком, мы просим закрыть небо и призываем мировое сообщество к более активной помощи. Нам говорят – мы верим в военную победу Украины против России, мы тоже верим, но веры мало, нам нужна более мощная поддержка. Сегодня День военно-морских сил Украины! Спасибо каждому, кто защищает нас".

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