Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая вместе с мужем воспитывает сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила кадры из новой страны.
Как известно, до этого Даша с сыном Львом отдыхала в Хорватии, а теперь, похоже, ее путешествие продолжилось, и она оказалась в Швейцарии. На новых фотографиях, которые показала блогерша, она позирует на прогулке с сыном в Цюрихе. При этом для небольшой фотосессии Даша выбрала место, где на фоне видно украинский флаг.
Перед камерой красотка появилась в стильном образе – широких брюках и коротком черном топике, а в руках держит стаканчик с кофе. Волосы Даши распущены, а на лице модные солнцезащитные очки и сияющая улыбка.
В подписи к фото Квиткова написала: "По традиции фото с малышом. Пьем кофе и не забываем донатить". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото девушки, засыпая ее комплиментами.
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