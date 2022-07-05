Так, по словам Кондратюка, на кадрах – село Заградовка, в котором он прожил до своих почти 6 лет. Где похоронены его мама, бабушка, дед и много родных людей.
«Это лучшее село Украины для меня – Заградовка на севере Херсонщины… Дед работал ветеринаром, ездил на бедняжке, и давал мне держать вожжи (мы называли их "вожи"). Летом на рассвете он меня тянул на Ингулец. Ловил рыбу, а я досыпал в лодке...», - рассказал Кондратюк на своей странице в Facebook, пожелав россиянам, чтобы все их "малые родины" стали такими же, как дедова Заградовка сейчас.
«Именно существование путинской россии сейчас – это сплошной "язык ненависти"! Рашисты – отбросы планеты Земля», - подчеркнул Кондратюк.
В свою очередь пользователи Fb выражают Кондратюку соболезнования и шлют проклятия в адрес российских оккупантов.
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«Боль невыносимая. Держитесь, господин Игорь», «Путинские изверги! Животные! Сгиньте с нашей земли», «Это ужас!», «Твари и мрази», «Моя дорогая Херсонщина. Какая боль смотреть на это. Путинские изверги», - пишут украинцы в комментариях.
Добавим, что мама Игоря Кондратюка умерла, когда ему было всего 7 лет.
«У нее был рак. В те времена рак... Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало», - рассказывал Кондратюк в одном из своих интервью.
Известно, что через некоторое время у Игоря появилась "новая мама" и маленький брат.
Добавим, что Игорь Кондратюк также рассказал, удалось ли его родственникам в Херсонской области спастись от оккупантов.
Также Кондратюк рассказывал, что в его дом под Киевом попал снаряд от российского «Града».
Кроме того, Кондратк признался, на какие деньги сейчас живет.