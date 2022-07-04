Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина уехала из страны с детьми лишь спустя несколько месяцев после вторжения рф. Однако, это не мешает артистке помогать беженцам, общаться с украинцами и рассказывать об отвратительном поведении россиян.
Российский пропагандист Караулов пожаловался на судьбу русского в Европе: "Есть такие случаи в Европе. Заказываешь кофе, чай. Спрашивают – русский? Приносят, а туда пол ресторана уже наплевало".
А далее в ролике приводится перехват разговора оккупантов, когда один из преступников хвастается тем, как хорошо перерезать горло украинцу.
«И действительно, почему такое отношение в мире к русским?» - иронично подметила Ефросинина.
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В сети сразу поддержали:
«Пусть в решке друг другу горло перерезают... больше толку будет 🙌; Боже, какой ужас; И что больше всего пугает это нормальная реакция 😭 Нация, которая должна исчезнуть с лица земли 🤬; Просто спецоперация для русских во всем мире...; Боже, какое оно кончено. 🤬 Ему все вернется во много раз».
Ранее украинская ведущая рассказала о встрече с вдохновляющими женщинами, которые поддержали Украину. Среди них оказалась йеменская правозащитница Тавакуль Карман, которая получила Нобелевскую премию за миротворческую деятельность.
По словам Ефросининой, во время общения с Тавакуль они выяснили, что сталкиваются с похожими проблемами.
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