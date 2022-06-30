Як пише Politeka.net, Христина Горняк - дружина успішного українського телеведучого і зірки шоу "Маска" Володимира Остапчука. Дружина, як і Зірковий чоловік, веде активно соціальні мережі, де за нею стежать десятки тисяч фанів. А після початку війни Христина зайнялася благодійністю, а Володимир відправився захищати Україну. А цього разу дружина Остапчука поділилася ніжними кадрами у своїй Інсті.

На кадрах Христина була в сукні з вирізами і розпущеним волоссям.

"Коли думаю про те, що життя перекинулося прямо на 360 градусів, то дуже сумно від цих думок. Всі плани і цілі просто в одну мить зникли, все те, що ми собі планували і будували роками, про що мріяли, ось просто прийшли і забрали...", - написала Христина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"У вас розкішне волосся! Вам дуже личать довге волосся", " ніжно і приємно..", "Спочатку будувати в іншій країні - дуже нелегко","гарне фото, тільки 360° це та ж вихідна точка, а ось 180° підходить більше"

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