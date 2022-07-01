Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, як внутрішньо змінилася останнім часом. Зокрема вона зізналася на своїй сторінці в мережі Інстаграм, що вперше за 35 років перестала щось планувати.
"Всі хто зі мною давно знайомий знають, що я ще той планер… У мене сплановано за пів року "до" – відпочинок, заплановані проекти та зустрічі, а тепер все змінилося…", - поділилася Христина Горняк.
Вона зізналася, що такий досвід їй не подобається, адже складно так жити і не знати, що та як буде далі. Але так зараз живе в Україні кожен мешканець.
"Єдине, що ми знаємо точно, це те, що цю війну ми виграємо!" - впевнена дружина телеведучого.
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До своєї публікації вона опублікувала знімок, на якому позувала у повсякденному образі. Лук Христини Горняк склали блакитні джинси з високою талією, біла сорочка, бежева сумочка та сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, що дружина Остапчука розповіла, що вганяє її в тугу і переживання.
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