Вона зізналася, що такий досвід їй не подобається.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, як внутрішньо змінилася останнім часом. Зокрема вона зізналася на своїй сторінці в мережі Інстаграм, що вперше за 35 років перестала щось планувати.

"Всі хто зі мною давно знайомий знають, що я ще той планер… У ​​мене сплановано за пів року "до" – відпочинок, заплановані проекти та зустрічі, а тепер все змінилося…", - поділилася Христина Горняк.

Вона зізналася, що такий досвід їй не подобається, адже складно так жити і не знати, що та як буде далі. Але так зараз живе в Україні кожен мешканець.

"Єдине, що ми знаємо точно, це те, що цю війну ми виграємо!" - впевнена дружина телеведучого.

До своєї публікації вона опублікувала знімок, на якому позувала у повсякденному образі. Лук Христини Горняк склали блакитні джинси з високою талією, біла сорочка, бежева сумочка та сонцезахисні окуляри.

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