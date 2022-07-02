Як пише Politeka.net, блогерка Крістіна Гірник зізналася, що останнім часом почувається не дуже добре. Дружина Остапчука звернула на це увагу після того, як переглянула контент для свого блогу за останній час.

«Зрозуміла, що мій контент, здається, зовсім із вами не розмовний. Що я свою енергію не можу зібрати до купи. І не можу її вам віддавати», – розповіла Гірник.

Блогерша зізналася, що справа у її апатії. За словами Гірника, такий стан у неї буває рідко, проте зараз саме такий період.

«У мене рідко апатія... Я прошу мене за це пробачити, зараз просто такий стан. Я обіцяю, що скоро позитивна Крісті Гор повернеться. Просто дайте мені трохи часу», – звернулася до своїх передплатників Гірник.

Блогерша попросила в українців поради, як виходити з такого стану.

Свої відео Гірник записувала просто неба, сидячи на траві. У процесі блогерка зізналася, що боїться кліщів, тому завжди уникає будь-яких зіткнень із ними.

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