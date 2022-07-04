Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад заявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и уже нашла новую любовь, поделилась в своем Instagram закулисными кадрами работы над новым альбомом.

На одной из фотографий Надя запечатлена вместе с продюсером и бывшей женой Потапа Ириной Горовой, а также представителями студии звукозаписи. Судя по коротким видео, которые артистка также добавила в свой пост, она сейчас активно работает над новыми песнями. А поклонники очень ждут, что певица готовит украиноязычный альбом.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Спасибо @globalrecords за отличную встречу. Скоро". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Мы не можем дождаться новых хитов! Мы скучаем по вам, мы скучаем по радости и энергии, которые дарит нам ваша музыка", "Очень ждем", "Альбом очень ждем! Будет пушка", "Какая Надя красивая, украинские женщины невероятны", "Уже не можем дождаться альбома", "Невероятно красивая", "Ждем с нетерпением украиноязычный альбом!".

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