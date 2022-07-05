Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны осталась в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась радостной новостью о гастролях – первых с начала войны в Украине.

Как видно, Ольга опубликовала теплые кадры из закулисья театра, на которых позирует вместе с коллегами-театралами. На снимках актриса выглядит по-настоящему счастливой, и это не удивительно, ведь она в своей стихии. По словам Сумской, это большая удача, что выступление в театрах стали возможными, хоть иногда приходилось прерывать спектакли из-за воздушной тревоги.

"Первый гастрольный тур с начала войны! Киев, Белая Церковь, Одесса! Благодарим тебя, Боже! Поклон и уважение нашим защитникам, продюсеру, моим прекрасным коллегам, что это вообще стало возможным! Между сиренами и волнением, чтобы сыграть в финал… Театр объединяет, как никогда! Нам так нужны эти эмоции, этот позитив! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написала Сумская в подписи к своей публикации.

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