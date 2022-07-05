Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами с мужем, на которых также показала свое выступление в Германии.

Как оказалось, Камалия выступала в немецком городе Таунусштайн, где послушать ее пришли не только местные жители, но и много украинцев. На сцену певица вышла в роскошном желтом платье с синим декором, которое красиво подчеркнуло ее изящные формы. Как видно, Камалия не выпускала из рук украинский флаг. А на одном из фото показала мужа-миллиардера Захура Мохаммада, здесь они выглядят, как молодожены.

В подписи к публикации Камалия написала: "Спасибо Германии за поддержку и помощь переселенцам из Украины! В субботу состоялся концерт в рамках фестиваля по случаю 50-летия города Таунусштайн, на котором я имела честь спеть. Я была счастлива смотреть в глаза моих земляков, крепко обняться! Я верю, верят все украинцы, верит весь мир в нашу победу".

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