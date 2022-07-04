Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вместе с детьми выехала за границу и начала активно гастролировать в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram кадрами с огорода. Как оказалось, артистка только что вернулась домой и сразу же побежала на грядки, которые не видела долгие месяцы.

Так в сторис Оля показала свой сад, в котором щедро поспели вишни, разные сорта смородины, уже дозревают яблоки.

"Боже, какой урожай! Какой урожай. Вишни, китайские вишни, смородина, яблоки, черная смородина", - восхищается Полякова, прохаживаясь по саду среди любимых кустов и деревьев.

А затем певица заглянула в теплицу, где как раз вяжутся огурцы и спеют помидоры.

"Боже, какие огурцы! Вот это огурцы. А помидоры… Красота", - восторженно комментирует артистка, показывая в камеру урожай в теплице.

К слову, Оля не уточнила, кто занимался всем этим хозяйством пока ее не было, ведь с началом войны и отъездом артистка распустила весь персонал, который у нее работал. Ранее в одном из интервью Полякова призналась, что, пребывая за границей, очень скучает по своему огороду.

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