Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина, которая не так давно вернулась в Украину вместе с детьми, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в микроблоге очаровательные фото с мужем и тремя детьми, и показала, как они проводят время со своими чадами.

Как оказалось, сейчас семейство находится в украинских Карпатах, и судя по снимкам, она побывали на Медвежьей горе. На фото Григорий, Кристина и их ребятишки весело позируют, умостившись в возле деревянной фигуры и мило улыбаются. А на одном из снимков можно увидеть забавно позирующего самого младшего сына пары.

В подписи к фото Кристина Решетник написала: "Мы хотим быть счастливы. Мы должны быть счастливы. Мы заслуживаем все это в нашей стране. Когда видишь счастливые глаза детей, понимаешь, что все у нас будет хорошо! Ради них и нас!". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото счастливого семейства: "Особенно Сашуня очень показывает, как он хочет быть счастливым", "Счастливые", "Прекрасная и красивая семья! Безграничного счастья вам и мирного неба", "Какие же вы классные! Счастья вам!", "Красивые и яркие! Все будет, Украина!".

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