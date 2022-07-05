Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами с выступления на мероприятии, где рассказывала гостям о ситуации в Украине.

На фото и видео можно увидеть, что Маша пришла на мероприятие в строгом, но стильном образе – на ней черные брюки и в неброских тонах блузе с геометрическим узором. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице сдержанный макияж.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала: "Моменты, когда я действительно чувствую себя живой, выглядят так: меня слышат люди, живущие далеко от войны в Украине. Эти моменты дают мне осознание, что мир состоит не только из политики – его действительно создают люди. После своего выступления на мероприятии @katag_fashion я услышала столько волнующих историй о том, как люди помогают украинцам здесь, в Германии".

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