Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка посвятила целый пост своему коту Персику, которому исполнилось 7 лет.

По поводу дня рождения своего любимца Иванка устроила ему праздничный ужин и очаровательную фотосессию. Телезвезда призналась, что они вместе уже долгие годы, и она влюбилась в своего котика с первого взгляда, и назвала его Персивальдом, а сокращенно и нежно – Персик.

"Помню, когда я только переехала в Киев и жила на съемных квартирах, очень хотела кота. Но там, где я жила, владельцы всегда были против животных. Но у меня были друзья, которые не разделяли мою ответственность перед владельцами и однажды просто подарили мне моего Персивальда. Это была любовь с первого взгляда! Рыжий, умный, такой, какого я всегда себе представляла! С тех пор я не представляю, как жила бы без Персинвальда. Мы с ним так похожи, он почти всегда со мной путешествует, мы каждый день ложимся спать вместе", - поделилась Иванка.

И действительно, невозможно не влюбится в это милейшее создание. По словам Онуфрийчук, с началом войны ей пришлось на некоторое время расстаться со своим любимцем, но теперь они снова вместе. "Уже целых 7 лет Персик каждый день делает меня счастливее. И я так рада, что он у меня есть!", - поделилась девушка.

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