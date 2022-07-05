Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая во время войны осталась в Украине и даже выступала для людей в метро в первые недели российского вторжения, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем микроблоге видеофрагменты своего выступления.

Недавно Наталья презентовала украинцам свой моноспектакль, который играет в киевском театре. В этом представлении артистка и поет, и читает, и играет разные роли. Конечно все это связано с переживаниями и эмоциями самой певицы и всех украинцев из-за войны.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Мы дома. Ваши искренние аплодисменты, слезы на глазах и нежные улыбки. Я это видела и большей награды для меня нет! Приглашаю 5 июля, театр им. Л. Украинки". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию артистки: "Боже мой, прямо до слез. Как бы мне хотелось услышать Наталью вживую", "Мурашки. Завтра увидимся. Ждем", "Сильно очень, Наталья, просто до мурашек", "Мурашки по телу, спасибо", "Спасибо за силу, которой делитесь с нами!", "Спасибо за вашу помощь и поддержку! Как это важно сейчас. Песня такая глубокая".

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