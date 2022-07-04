Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - популярная украинская певица, которая активно путешествует по миру и стране с концертами для поддержки граждан. Звезда старается поддержать пострадавших из-за российской агрессии, а также часто рассказывает о событиях в стране.

В этот раз Злата показала момент из очередного путешествия, ведь в последние дни она активно гастролирует и занимается новыми выступлениями.

Злата уже не раз говорила, что в жаркие дни ездить куда-то довольно тяжело, но она рада выступать и с командой преодолевает препятствия не только на поездах.

«Еще раз увидеть огонь в глазах наших военных и ощутить, как это быть единым целым!» - пишет Злата.

Также накануне нового концерта артистка попала в неприятность, которая с ней раньше ни разу не случалась: Злата опоздала на свой поезд.

«Бум! Это произошло! Я просто думаю, что как хорошо, что у меня есть авто. Как хорошо, потому что я впервые за 12 лет опоздала на поезд. Вот просто взяла и опоздала на поезд!», - рассказала Огневич.

На кадрах можно было увидеть, как артистка ехала по ночной трассе за рулем собственной машины.

«Я сейчас буду ехать в ночь по Одесской трассе, чтобы успеть на концерт завтра», - поделилась с поклонниками певица.

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