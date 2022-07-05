Как пишет Politeka.net, певица поделилась в своем Инстаграм тревожными кадрами. В сториз Полякова поделилась видео, на котором можно было увидеть измученную козу, которая без сил лежала прямо на бетоне в сельской местности.

Как объяснила Оля, животное застряло между двумя бетонными плитами, а когда его оттуда достали, оказалось обессиленным.

«Боже, бедная козочка! Она застряла в этой штуке и теперь умирает! Сейчас мы ей воды дадим…Бедная, пить хочет», - произносит за кадром видео Полякова напуганным голосом.

Она также показала, как женщина поила козу водой из миски.

Позже певица записала видео уже дома. На нем она рассказала, что козочке стало немного лучше.

«Вы мне все пишете, как коза. Все хорошо. Уже мы ее отпоили. Она застряла и лежала наверное много часов под солнцем на бетоне, обезводилась. Но мы ее напоили и будем молиться богу, чтобы она выжила. Завтра вам ее снимем утром…если все будет хорошо!», - пообещала поклонникам певица.

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