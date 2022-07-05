Как пишет Politeka.net, певица поделилась в своем Инстаграм тревожными кадрами. В сториз Полякова поделилась видео, на котором можно было увидеть измученную козу, которая без сил лежала прямо на бетоне в сельской местности.
Как объяснила Оля, животное застряло между двумя бетонными плитами, а когда его оттуда достали, оказалось обессиленным.
«Боже, бедная козочка! Она застряла в этой штуке и теперь умирает! Сейчас мы ей воды дадим…Бедная, пить хочет», - произносит за кадром видео Полякова напуганным голосом.
Она также показала, как женщина поила козу водой из миски.
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Позже певица записала видео уже дома. На нем она рассказала, что козочке стало немного лучше.
«Вы мне все пишете, как коза. Все хорошо. Уже мы ее отпоили. Она застряла и лежала наверное много часов под солнцем на бетоне, обезводилась. Но мы ее напоили и будем молиться богу, чтобы она выжила. Завтра вам ее снимем утром…если все будет хорошо!», - пообещала поклонникам певица.
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