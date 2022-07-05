Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram сообщил, что присоединился к челленджу по приготовлению борща и обратился к поклонникам.

"Итак, мой лучший борщ - это борщ, в котором много свеклы, копченый вкус и есть кислый элемент. Но прикол в том, что лучший борщ у каждого свой. Мы потому в ЮНЕСКО и подавали не блюдо, а целую культуру приготовления борща. Это не просто еда, а много традиций и вкус, сохраняющий истории семей", — заявил победитель "Мастер Шеф".

Поэтому, как объяснил Клопотенко, суть нового челленджа в том, чтобы рассказать именно о своем борще.

"И еще это так прикольно: украинцы могут съесть свое нематериальное культурное наследие. Вот, музыку, например, не съешь. А борщ съешь. Короче, это отдельная тема для возбуждения и фантазий", - пишет звезда.

Челлендж Клопотенко дальше передал телеведущему Александру Педану, участникам группы Kalush, блогеру Натали Литвин и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

"И если вы - мой подписчик, то вас это тоже касается. Вот следите за Клопотенко - так будьте добры сварить борщ. Вам здесь ответственности не избежать, боженька все видит", - обратился звезда "Мастер Шеф" к украинцам, и подчеркнул, что он уже показывал с десяток рецептов борща: и холодный, и зеленый, и желтый, и красный, и с фасолью, и без, и с черносливом, и даже с фрикадельками.

Напомним, Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Клопотенко вскрыл, чего натерпелся в больнице.