Как сообщает Politeka.net, 50-летний телеведущий, судья кулинарного шоу "Мастер шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво на днях вернулся в Украину и побывал во Львове.

Там он пробыл несколько дней и уже возвращается в Киев. По дороге в столицу кулинар остановился в придорожном кафе, чтобы перекусить и заказал себе любимое блюдо украинской кухни.

"Доброго утра, я уже на дороге. Скоро буду в Киеве... Знаете, я уже много раз говорил, какое у меня любимое украинское блюдо. Это мое любимое блюдо... вареники с грибами, картофелем, шкварками и конечно укропчик. Как вам такой завтрак", - поделился Эктор Хименес-Браво.

Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф". У Хименеса-Браво есть украинское гражданство, которое он получил в мае 2021 года.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.