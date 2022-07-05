Как сообщает Politeka.net, киевлянка Валерия Ежова, 10-летняя чемпионка мира по шашкам, игрой собирает деньги для Вооруженных сил Украины. Девочка предлагает всем желающим на улице в Киеве сыграть с ней за благотворительный взнос, который затем отправляет военным.

Маленькая партиотка стала гостей студии "Вечор з Україною", где против нее сыграл телеведущий Владимир Остапчук.

"Сегодня дважды проиграл 10-летней Валерии в шашки в прямом эфире "Вечера с Украиной". Сначала положил своих тысячу гривен за проигрыш, а потом еще столько же добавил Алексей Суханов", - признался телеведущий в своем Инстаграм.

Он также рассказал, что маленькая чемпионка лишь играя на улицах Киева собрала за 5 дней более 15 тысяч гривен для ВСУ.

"Именно этот пример еще раз доказывает – украинцы НЕПОБЕДИМЫЕ. Набросайте Лере в комменты своих сердечек", - добавил Владимир Остапчук.

В комментариях украинцы восхитились девочкой и оставили для нее множество комплиментов. Некоторые благодарили ее за все то, что она делает для ВСУ.

Напомним, что Остапчук рассказал о важной помощи маленьким детям.

Как сообщала Politeka, Остапчук полил грязью экс-жену после ее скандального интервью с новыми откровениями.

Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука разоткровенничалась об угрозах мужа.