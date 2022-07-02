Як пише Politeka.net, Олена Войченко – дружина Володимира Остапчука, з якою телеведучий розлучився у 2020 році. У пари залишилися двоє дітей - Емілія та Еван. Після початку війни Войченко поїхала з ними до Канади, а Володимир пішов захищати Україну. Остапчук уже багато разів встиг поскаржитися, що екс-дружина не дає спілкуватися з дітьми. Олена в новому інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла про погрози колишнього чоловіка, повідомляє "УНІАН".

"Він прямим текстом бажав мені смерті, довго озвучував, що не потрібно було вивозити дітей, і вони були в безпеці в бомбосховищі. Після того, як мене послали п'ять разів, я зробила те саме. Він образився і днів 20 не дзвонив, - розповіла Олена.

Варто зазначити, Остапчук після розлучення з Войченком одружився з Христиною. Пара досі разом і будує будинок під Києвом.

Нагадаємо, Остапчук показав зворушливі кадри із сином, якого не бачив понад 4 місяці.

А ще Politeka повідомляла, що Остапчук зворушив кадрами із сином, з яким екс-дружина не дає поговорити 4 місяці

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