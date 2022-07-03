Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим, который уже не раз попадал в скандалы и высмеивал мнение общественности. Остапчук активно ведет Инстаграмм, рассказывает также о публичной деятельности и о том, чем увлечен в последнее время.



Ведущий также занимается помощью детям и пострадавшим украинцам. Несмотря на разные скандалы, Остапчук на них не обращает внимания и продолжает заниматься любимым делом, говорит о новых проектах и ​​высказывается в Инстаграм.

«Они – дети. Да, они пережили ужас войны, переехали в более безопасные города, у многих разрушенный дом и они видели своими глазами ракеты…

Но так хочется им снова напомнить о детстве, которое никто не сможет украсть. Очень рад приобщиться к инициативе "Давай, играй" фонда Shakhtar Social клуба @fcshakhtar. Несмотря на войну, большая команда тренирует детей переселенцев в 11 центрах, оказывает помощь, а главное – дает чувствовать себя, и всю страну – чемпионами» - пишет Остапчук.

Мы писали, что после интервью своей экс-жены он решил отреагировать и затронул уже семью Елены.

Более того, он дерзко упомянул, как она резала себя вены и сочла это предметом нездорового поведения. Также заговорил о преступлениях родственников экс-жены.

Нагадаємо, Остапчук показав зворушливі кадри із сином, якого не бачив понад 4 місяці.

А ще Politeka повідомляла, що Остапчук зворушив кадрами із сином, з яким екс-дружина не дає поговорити 4 місяці

Також Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук чесно розповів, чому три місяці не спілкується з дітьми