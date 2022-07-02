За словами Politeka.net, Олена Войченко є дружиною Володимира Остапчука, з яким телеведуча розлучилася у 2020 році з гучним скандалом. Адже фактично відразу після розлучення у нього зав'язалися нові стосунки, він влаштував з колишньою дружиною публічне судочинство і вивів сварку на публічний суд.

Більш того, Остапчук їдко висміює інформацію про себе, про яку йдеться в мережі і стверджує, що людей просто цікавлять чужі драми. Проте після інтерв'ю з колишньою дружиною він вирішив відреагувати і вже торкнувся сім'ї Олени.

Більш того, він нахабно згадував про те, як вона перерізала власні вени і вважав це предметом нездорової поведінки. Він також розповів про злочини родичів колишньої дружини.

"Коли ви сказали про мене якусь нісенітницю на всіх телеканалах - ну, окей, я пережив три роки. Три роки! Тому що є діти. Тому що я поважаю вас як матір наших дітей. І погано в першу чергу їм кидати його на віяло. Але ви перейшли межу. Ти образив мою дружину. Хто ніколи не говорив про вас ні слова. Ніколи! Тому я попередив.

Потім розкажіть про кілька речей в інтерв'ю. Про ваші два кримінальних рішення в США, Олена. І суд в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що вам не дали другу візу в Штати протягом 10 років. Епізоди - крадіжка в магазині. Що я випадково дізнався в посольстві", - відповів Остапчук.

Нагадаємо, Олена в новому інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла про погрози колишнього чоловіка.

"Він прямо побажав мені смерті, довго озвучував, що не потрібно вивозити дітей, і вони в безпеці в бомбосховищі. Після того, як мене відправили п'ять разів, я зробив те ж саме. Він образився і не дзвонив 20 днів, - розповіла Олена.

Нагадаємо, Остапчук показав зворушливі кадри із сином, якого не бачив понад 4 місяці.

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