Дзідзьо (Михайло Хома) заявив, що боїться за долю тих громадян росії, які при зустрічі з його матір'ю, яка проживає в Португалії, наважаться вступити з нею в суперечку. Таке зізнання про кохану людину він зробив у новому інтерв'ю для "Ранок з Україною".

Мати артиста Галина Хома останні 22 роки живе та працює у Португалії, де росіяни останнім часом нападають на українців. Дзідзьо з гордістю зазначив, що не пощастить будь-кому, хто спробує вплутатися в перепалку з його мамою. Галина Янівна – сувора жінка, яка легко може захистити себе і дати відсіч.

"Я переживаю, щоб мама з ними не зіткнулася, бо це буде велике лихо. Це буде гірше, ніж атомна війна. Мама може трьох взяти під пахву, чотирьох підняти у повітря. Мама настільки бойова духом! Вона завжди з синьо-жовтим прапором". Та кулак у неї потужний. Якщо йдеться про Україну - мама б'є сильно, дуже", - заявив Дзідзьо.

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