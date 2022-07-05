Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая некоторое время назад вернулась в Киев и снова начала работать в эфире утреннего шоу "Ранок з Україною", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась яркими кадрами из студии, а в подписи к публикации рассказала, как изменилась ее работа во время войны.

По словам Лилии, из-за комендантского часа сейчас утренние эфиры начинаются на два часа позже, чтобы все работники могли доехать в студию. Также телезвезда призналась, что сейчас они с коллегами меньше шутят и смеются, а вместо веселых подколок – обсуждают в гримерке последние новости. А еще она поделилась, что теперь иногда позволяет себе в эфире плакать, хотя раньше считала, что это не профессионально.

"Мы меньше шутим. В святая святых каждой телекухни – в гримерке мы больше не смеемся так звонко: над тем, кто не выспался, кто когда лег спать, не обсуждаем кто как съездил в отпуск, не строим планы на предстоящие поездки. Каждое наше утро мы начинаем с обсуждения новостей – отнюдь не вызывающих желания шутить", - рассказала Лилия.

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