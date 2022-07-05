Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич любительница спорта и активного образа жизни. Артистка занимается при любом удобном случае и результат просто ошеломляет ее фанатов.

Кроме того, она придерживается определенного питания. Секретами своей диеты звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Кроме спорта очень важно питание. Сейчас лето и очень легко входить в форму, ведь много свежих овощей. Можна их есть сырыми, тушеными или вареными", - поделилась Злата Огневич.

Певица также отметила, что частенько на ночь заливает кашу из льна, а утром ее варит. Перед употреблением Злата Огневич ее перемалывает, ведь тогда каша лучше усваивается. Напоследок артистка добавляет к ней кокосовое молоко.

Злата Огневич также устраивает разгрузочные дни, когда ест только салаты, яичный белок и тосты. Иногда вместо ужина она употребляет только йогурт без добавок.

Напомним, что Огневич рассказала, как ей аукнулся поход в Карпаты.

Как сообщала Politeka, Огневич после расставания с Задворным засветилась с импозантным мужчиной.

Также Politeka писала, что Огневич проехалась на поезде и поделилась впечатлениями.