Когда россияне нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону на Львовщине, у Дзидзьо произошла личная трагедия.

Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал в интервью Гордону о своем друге и коллеге, пострадавшем от атаки рф.

"В моем коллективе работает мой друг Роман Кулик. Он, когда началась война, это была неделя-полторы-две, мне звонит и говорит: "Я не могу уже больше сидеть, я пойду служить". Говорю: "Я поддерживаю твое решение" . Он пошел служить, это были учения на Яворовском полигоне. Он работал как инструктор", - поделился артист.

Утром жена Романа позвонила Михаилу и сообщила, что тот не выходит на связь, его телефон выключен. Выяснилось, что фамилия Кулик есть в списке тяжелораненых. Дзидзьо вместе с женой друга поехали сначала в Новояворовск на скорую, а затем в больницу Львова, где Роману делали операцию. Артист постарался встретиться со всеми врачами, чтобы узнать состояние товарища.

"Они посмотрели мне в глаза и говорят: "Михаил, здесь только Бог решает, с такими ранениями люди в принципе не выживают", - рассказал Дзидзьо и добавил, что ему дважды удалось попасть в палату к Роману.

Певец сообщил, что, слава Богу, Роман выжил. Теперь ему предстоит перенести еще несколько сложных операций, но уже через два месяца, чтобы организм успел восстановиться.

"Он жить будет. Я благодарю Бога, что я не потерял друга", - подчеркнул Дзидзьо и добавил, что Роман для него всегда был примером трудолюбия и вдохновлял артиста на работу.

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