Обычно она предстает перед поклонниками в шикарных сценических костюмах, со стильными прическами, с ярким макияжем.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Юлия Санина щердо делится снимками с подписчиками своего Instagram, удивляя их все новыми и новыми образами, и признается, что обожает перевоплощаться.

Но ничто человеческое звезде не чуждо, поэтому Санина не скрывает и повседневного макияжа, точнее - практически полного его отсутствия.

Так, солистка группы "The Hardkiss" запостила фото и видео, на которых предстала посреди улиц Нью-Йорка, где давала благотворительный концерт. Юлия Санина порадовала поклонников повседневными кадрами, она стоит посреди улицы в черной оверсайз футболке, с чистой кожей практически без косметики и нежно улыбается. Такой простой ее увидешь не часто на снимках в Инстаграм.

"Потерянные в мирах, часовых поясах… Спасибо NYC, мы направляемся в Сан-Франциско. Благотворительный тур продолжается", - подписала соответствующие кадры Юлия Санина.

Честное фото с бекстейджа запало фанатам певицы прямо в душу. Они стали активно комментировать снимок: "Как же хорошо снимает Валера", "Очень-очень любим вас, обнимаю", "Взгляд Юлии в конце просто яркий", "С легким макияжем такая красавица".

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.