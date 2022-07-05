Бывшая солистка "ВИА Гра" и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос уже месяц как вернулась на родину.

На своей странице в Instagram артистка разместила трогательный пост, в котором рассказала о своих чувствах по возвращении в родной Киев из заграницы, где она скрывалась от полномасштабного вторжения рф.

"Почти месяц я пробыла в городе, где я родилась и прожила всю свою жизнь и из которого я была вынуждена уехать с семьей из-за войны. Я никогда не думала, что настолько связана корнями с Родиной, что я такая патриотка", – признается Санта.

Димопулос также рассказала о смешанных чувствах от возвращения.

Все спрашивают «Как оно там?», но это словами нельзя объяснить… Смешанные чувства. Там и отчаяние/любовь, и нестерпимая боль/вера, и отчаяние/надежда, слезы... И так по кругу. Я была счастлива каждую минуту, но в то же время мое сердце разбито от всего, что сейчас происходит", — объясняет артистка.

Санта также показала эффектные кадры с прогулки по столице Украины, на которых позирует на Андреевском спуске и с видом на Днепр.

"Никогда столько не гуляла по родному городу, никогда не вдохновлялись каждым двором, улицей, человеком. Я ни на секунду не перестаю верить в Украину, в украинцев и в нашу победу! 💙💛", - подчеркнула певица.

Напомним, Злата Огневич раскрыла главный секрет своего похудения и цветущего вида.

Как сообщала Politeka, Дзидзьо поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Юлия Санина из The Hardkiss показала, как выглядит в обычной жизни.