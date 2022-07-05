Зазвичай вона постає перед шанувальниками у шикарних сценічних костюмах, зі стильними зачісками, яскравим макіяжем.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна щердо ділиться знімками з підписниками свого Instagram, дивуючи їх все новими та новими образами, і зізнається, що обожнює перевтілюватись.

Але ніщо людське зірці не чуже, тому Саніна не приховує і повсякденного макіяжу, точніше – практично повної його відсутності.

Так, солістка гурту "The Hardkiss" запостила фото та відео, на яких постала посеред вулиць Нью-Йорка, де давала благодійний концерт. Юлія Саніна порадувала шанувальників повсякденними кадрами, вона стоїть посеред вулиці у чорній оверсайз футболці, з чистою шкірою практично без косметики та ніжно посміхається. Такою простою її побачиш не часто на знімках в Інстаграм.

"Втрачені у світах, часових поясах… Дякую NYC, ми прямуємо до Сан-Франциско. Благодійний тур триває", - підписала відповідні кадри Юлія Саніна .

Чесне фото з бекстейджу запало фанатам співачки просто в душу. Вони стали активно коментувати знімок: "Як добре знімає Валера", "Дуже-дуже любимо вас, обіймаю", "Погляд Юлії в кінці просто яскравий", "З легким макіяжем така красуня".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатальним образом з ефектними косичками.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.