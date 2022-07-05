Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич любителька спорту та активного способу життя. Артистка займається за будь-якої зручної нагоди і результат просто приголомшує її фанатів.

Крім того, вона дотримується певного харчування. Секретами своєї дієти зірка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм .

"Окрім спорту дуже важливе харчування. Зараз літо і дуже легко входити у форму, адже багато свіжих овочів. Можна їх їсти сирими, тушкованими чи вареними", - поділилася Злата Огневич .

Співачка також зазначила, що часто на ніч заливає кашу з льону, а вранці її варить. Перед вживанням Злата Огневич її перемелює, адже тоді каша краще засвоюється. Насамкінець артистка додає до неї кокосове молоко.

Злата Огневич також влаштовує розвантажувальні дні, коли їсть лише салати, яєчний білок та тости. Іноді замість вечері вона вживає лише йогурт без добавок.

Нагадаємо, що Огневич розповіла, як на неї вплинув похід в Карпати.

Як повідомляла Politeka, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з імпозантним чоловіком.

Також Politeka писала, що Огневич проїхалася на поїзді і поділилася враженнями.