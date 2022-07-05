На своей странице в Instagram артист напомнил поклонникам об историческом для него дне и показал эффектные кадры с выступления.

"Прошел ровно год, как я стал свободным 🏳️‍🌈 Хочешь, чтобы социум не обижал тебя, не преследовал и не травил? Хочешь жить и строить семью наравне с другими? Так борись за свою свободу! За право быть счастливым! PS Потому что притворяться гетеросексуалом всю жизнь тебе никак в этом не поможет», — подчеркнул Melovin.

Украинцы в комментариях поддержали артиста и благодарят его за смелость быть собой:

"Запомнила это событие надолго. Ты стал примером для многих. Теперь Украина борется за свою свободу🥺";

"Это было незабываемо! Особенно, когда ты смотришь не по экрану! 🏳️‍🌈 Пусть каждый наберется такой смелости!";

"Кажись, ты мне стал напоминать Адама Ламберта";

"Уже год, Мел... да неужели? Как быстро прошло время! Знаешь, я всегда понимала, что притворяться это не о тебе, но тогда, год назад, была честно говоря, шокирована и очень поражена твоей силой и храбростью 👏 Спасибо за откровенность! Играй эту жизнь так, как хочешь ты! Обнимаю тебя, смелый и свободный";

"Это был мой первый Атлас, и какой удачный 😅 Кричала тогда, как взбалмошная, когда увидела тебя с радужным знаменем 🏳‍🌈 Мел, не перестаю благодарить тебя за твою искренность и смелость".

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