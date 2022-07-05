Летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова проводит время вместе с сыночком во Львове. Она старается отвлечь малыша чем может, занять его полезными и интересными играми. Недавно молодая мама и подросший сыночек Михаил порезвились в бассейне.

Красочными фото девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Екатерина Репяхова рада возможности немного отвлечься от событий в родной стране и провести время с сыночком. Так она показала, как резвится и играет с сыном в бассейне. Девушка в купальнике и с пучком на голове находится в воде по пояс, держа малыша Михаила на руках. На втором снимке они переместились в детский бассейн, где мальчик забавно махал ручками и ножками, пытаясь научиться плавать. В отвлечении сейчас нуждается каждый ребенок в Украине.

Раньше ее тусовка у бассейна была на шезлонге с коктейльчиком, а сейчас она явно кайфует от игр со своим сыном.

Стоит отметить, что летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил. Матерью ребенка является четвертая жена певца, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.

Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.