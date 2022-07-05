Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских сейчас дает множество интервью иностранным журналистам о том, что в нашей стране происходит настоящий геноцид, участвует в благотворительных концертах в поддержку нашей армии, призывает весь мир не молчать и не забывать о нас.

Несколько часов назад она опубликовала фото в своем Инстаграм с ноткой патриотизма.

На фото Настя Каменских запечатлена в простой белой футболке с двумя маленькими сердечами сбоку, которые выполнены в патриотических цветах: синем и желтым. На ее лице минимум макияжа, а волосы распущены и слегка растрепанные. В руках звезда держит небольшой украинский флажок, на который смотрит серьезным взглядом.

Вместо подписи к соответствующему снимку певица оставила лаконичные эмоджи в виде сердец, словно повторяющих рисунок на футболке.

Пользователи сети под снимком оставили для нее немало комментариев: "Вы красивая Настя", "Украина победит, это я вам как казах говорю", "Очаровашка-кудряшка", "Слава Украине", "О чем задумалась, красавица? Возможно, о том, как будешь петь на праздничном концерте в честь нашей победы".

Напомним, что Каменских показала эмоциональное выступление на концерте для украинцев.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.