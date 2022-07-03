Популярна українська співачка Настя Каменських, яка під час війни разом із чоловіком Потапом та родичами втекла з України, продовжує розповідати про допомогу нужденним. Артистка усіляко показує, що підтримує українців.
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І як би боляче нам з вами не було, продовжуємо говорити, співати про Україну та робити все можливе, щоб повернути їй мир та свободу» - розповіла Настя та поділилася враженнями після виступу.
Також Настя поділилася новою добіркою кадрів.
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Боляче тому, що стільки всього випало на долю цих діток. Вони вже втратили найдорожче своїх батьків. І побачили найстрашніше – війну. Забрала їх будинок і змусила переїхати в іншу країну», - написала Каменських.
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