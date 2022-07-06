Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал в интервью Гордону о том, как ему пришлось работать на таможне.

В то время Хома занимался в студии "Галич" в Яворове, там же пел и коллектив таможенников.

"Я старался быть всегда возле них. Мы познакомились, и тут меня заметил начальник таможни Краковца, недавно перешедший из Киева. Я такой исполнительный парень, и колонки могу поднести, и организовать, и помочь, и сам спеть. Он мне предложил: иди к нам в коллектив, на службу", - рассказал Михаил.

Тогда будущий артист всерьез это предложение не принял.

"Я понимал в то время, сколько это стоит, это же безумные деньги (это все по слухам, я конкретно не знал, сколько это). На мой взгляд, это был соблазн для юного парня запрыгнуть в вагон шикарных условий", - объясняет Дзидзьо и смеется.

Сначала Михаил сделал вид, что не услышал предложение.

"Но следующий концерт, второй, третий, и он всегда после концерта говорил: "Подойди пожалуйста. Почему ты не воспринимаешь моих сли серьезно?". На третий раз я уже пришел в отдел кадров, сдал документы, начал стажироваться, ездить каждый день на таможню, учить кодекс о коррупции", - рассказал Дзидзьо.

Михаил наблюдал, как все происходит, и понял, что это не его, что он ужасно скучал по студии, по концертам, по свободному времени, которое он уделял творчеству.

"Я понял, что это была моя большая ошибка, как соблазн. Это для меня наука на всю жизнь, чтобы от тех искушений отказываться", — признался артист.

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