Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях вернулась домой после нескольких месяцев жизни и гастролей за границей, поделилась в своих Instagram-сторис, как спасала любимую козу. Как оказалось, животное застряло и долгие часы лежало на солнцепеке на бетоне.

Оля вместе с помощниками кинулись спасать козочку, и первое что они сделали, напоили животное водой.

На следующий день Полякова показала, что состояние ее любимицы немножко улучшилось, но она все еще выглядит слабой и истощенной.

"Ну вот наша коза. Вроде она чувствует себя чуть лучше, чем вчера. Правда, глазки не открывает. Бедненькая, зайка. Ну, внутривенное ей сегодня сделали. Надеюсь, выживет", - рассказала певица за кадром сторис, показывая свою козу.

Отметим, что ранее Оля показала поклонникам урожай, который поспел в ее саду, пока она гастролировала за границей. Как оказалось, в хозяйстве певицы созрели вишни, смородина, а в теплице красивый урожай помидоров и вот-вот дозреют огурцы. Певица была просто в восторге, когда все это увидела.

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