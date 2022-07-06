Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях вернулась в Киев после нескольких месяцев жизни и гастролей за границей, показала в своем Instagram кадры с благотворительных выступлений в Праге. Как оказалось, певица дала два сольных концерта, которые собрали аншлаги.

Полякова также рассказала, что кроме средств за билеты, которые направили на поддержку ВСУ, во время ее выступлений провели аукцион. На этом аукционе лотами стали два флага Украины, которые подписали наши ребята с передовой. Так, удалось собрать дополнительно еще три тысячи долларов.

"Меня до сих пор поражает и покоряет желание украинцев за границей помогать при любых обстоятельствах, не останавливаться в своей поддержке, и даже во время концертов, не просто отвлекаться от печальных новостей, но и делать общие полезные дела. За два дня, именно во время концертов, нам удалось собрать более 3000 долларов на аукционе, где лотами стали два флага Украины, которые подписали наши ребята с передовой. В эти средства мы также добавили часть тех, что смогли собрать за эти два благотворительных концерта. Спасибо всем причастным! Сразу отправили эти средства на гуманитарную помощь и нужды ВСУ", - рассказала Оля.

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