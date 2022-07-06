Известная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» показала, как проходит ее вечер в Киеве. Недавно артистка вернулась в столицу после долгих разъездов с концертами в поддержку Украины, и сейчас заново привыкает к жизни в Киеве.

В частности, Огневич показала, как соблюдает комендантский час. Певица сняла себя в салоне машины и рассказала, что хочет насладиться мгновениями до того, как надо будет ехать домой.

«Ловлю момент перед комендантским часом. Раньше летом я могла на вело до 2-х ночи кататься…Немножко еще можно погулять, а потом карета превратится в тыкву, а платье Золушки превратится в рабочее платье. Это о том, что через 6 минут начинается комендантский час. Так не хочется идти домой!», - пожаловалась певица.

Она рассказала, что до войны поздними летними вечерами она любила кататься по Киеву на велосипеде, изучая улицы столицы. А теперь у артистки оставалось 5 минут на то, чтобы погулять. Об этом Огневич рассказывала, качаясь на качели.

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