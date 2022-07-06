Известная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» показала, как проходит ее вечер в Киеве. Недавно артистка вернулась в столицу после долгих разъездов с концертами в поддержку Украины, и сейчас заново привыкает к жизни в Киеве.
В частности, Огневич показала, как соблюдает комендантский час. Певица сняла себя в салоне машины и рассказала, что хочет насладиться мгновениями до того, как надо будет ехать домой.
«Ловлю момент перед комендантским часом. Раньше летом я могла на вело до 2-х ночи кататься…Немножко еще можно погулять, а потом карета превратится в тыкву, а платье Золушки превратится в рабочее платье. Это о том, что через 6 минут начинается комендантский час. Так не хочется идти домой!», - пожаловалась певица.
Она рассказала, что до войны поздними летними вечерами она любила кататься по Киеву на велосипеде, изучая улицы столицы. А теперь у артистки оставалось 5 минут на то, чтобы погулять. Об этом Огневич рассказывала, качаясь на качели.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Лида Ли рассказала, как изменились ее отношения с бывшим продюсером Монатиком: "Я написала ему первая..."
"Потери умалчиваются": выяснилось, сколько тысяч россиян "легло" под Лисичанском и Северодонецком
Каминская из "НеАнгелов" задрала блузу, впечатлив видом: яркий кадр
Любимицу Вакарчука Соловий засняли в мини во время прогулки, жаркий кадр: "Папарацци во Львове?"
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий в наряде с вырезом пленила настоящей красотой.
Также Politeka писала, что Огневич заговорила о разбитом сердце и дала важное наставление.