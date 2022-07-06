Как пишет Politeka.net, артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, похвасталась в Инстаграм достижениями своих дочек-близняшек Мирабеллы и Арабеллы.
Камалия рассказала, что в британской школе, куда сейчас ходят ее дочки, устроили день спортивных соревнований. Мирабелла и Арабелла приняли в них участие на ряду с другими учениками.
Певица опубликовала видео, на котором Арабелла участвовала в забеге. Девочка уверенно пробежала круг и пришла к финишу первой, обойдя своих соперников.
«Давай, моя девочка! Давай, Арабелла, еще! Ой, моя девочка!», - кричала в это время за кадром Камалия.
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Певица рассказала, что ее дочки в целом побеждали во всех соревнованиях.
«Горжусь своими девчонками! Арабелла и Мирабелла вчера на ежегодных школьных спортивных играх в легкой атлетике были везде первые», - рассказала Камалия.
В сториз звезда также призналась, что ей хочется, чтобы все украинские дети снова получили возможность быть счастливыми и ходить в школу под мирным небом.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.
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