Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник активно ведет социальные сети и рассказывает о последних событиях в стране. Ведущий занял активную позицию и всячески поддерживает пострадавших от российской агрессии.

«Николаев… мой родной… на сцене этого зала, я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами 😩 сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… детство и юность

Как бы сложно нам не было – мы обязаны победить и мы это сделаем – НЕОБРЕМЕННО!!! Ради нашего независимого будущего 🇺🇦» - высказался Григорий.

В сети также поддержали:

«Только и могут все разрушать, нести людям горе и слезы 💔😢 Держимся! Все будет Украина! 🙏🇺🇦; 😢Боже!!! Сил уже нет… Есть только вера, что Бог с нами, ВСУ рядом и защищает, а мы маленькими шагами, идем к победе 🙏🇺🇦❤️‍🩹; Это просто рвет душу; Как больно смотреть и понимать, что разрушают нашу страну».

Ранее мы писали, жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина, которая не так давно вернулась в Украину вместе с детьми, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

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