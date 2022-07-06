Популярный украинский певец Макс Барских, который после начала войны вернулся в Украину и громко заявил о своей проукраинской позиции, также вступил в ряды ВСУ. Мужчина отказался от любых выступлений в рф, осудил действия страны-агрессора и продолжает поддерживать украинцев.

Пример мировой звезды Боно, а также Верки Сердючки и Нино Катамадзе, которые эпично выступили в метро, вдохновил и наших других звезд. В этот раз в подземке выступили «Друга Ріка», Pianoboy, «Квартал-95», Макс Барских и Оля Полякова.

Специально для поддержки ВСУ артисты выступили на перроне станции Майдан Незалежности.

Макс Барских смог покорить выступлением украинок, которые оставили множество комментариев под видео с его выступлением:

«Ой, кайфую! ❤️ Макс такой одухотворённый; Солнышко❤Он согревает своим сердцем🔥; Ура!!! Какой же он умничка❤; Он большой умничка❤️без пафоса и понтов, в метро, выступил с благотворительным концертом🔥; Запрос Вселенной)».

При этом аудитория из рф не устает распыляться на колкости и всячески желает задеть артиста.

Тем не менее, фанатов у Барских намного больше, эпотому они радостно встретили его новый ролик с обращением к ним. В видео Макс рассказал, где пропадает все это время.

Напомним, Барских рассказал, где пропадал в последнее время.

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