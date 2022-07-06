Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, продолжает свое путешествие по странам. Девушка активно рассказывает, как отдыхает с ребенком в каждой стране в рамках отдыха, куда ее отправил супруг в качестве сюрприза.

В этот раз Даша отправилась в Париж, где сразу же показала, как веселится на улице с ребенком и наслаждается мирным временем. Не забыла Квиткова добавить, что помнит и о помощи ВСУ.

«Мама в Париже выглядит так. Сделала вчера супчик, ношу с собой. Жизнь кипит у людей, но я иду и мне на сердце очень неспокойно» - пишет Даша.

Еще несколько дней назад Даша отдыхала с сыном Львом в Хорватии, затем выложила фото из швейцарского Цюриха, а теперь устроила фотосессию в Париже.

На новых фотографиях блогерша запечатлена на уютных уличках французской столицы. Перед камерой она появилась в стильном темном костюме.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Понять что я мама через 3..2..1".

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