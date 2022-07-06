Популярная украинская певица Джамала, которая с начала войны вывезла сыновей в Турцию, а сама начала активно гастролировать за границей, представляя Украину и собирая поддержку для нашей страны, поделилась в Instagram милым фото и обратилась за помощью.

На новой фотографии Джамала запечатлена в интересной локации, она удобно умостилась в кресле и изящно позирует фотографу. Перед камерой звезда появилась в стильном платье-вышиванке с необычным узором, которое красиво подчеркнуло фигуру. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и едва заметная улыбка.

В подписи к публикации Джамала рассказала о том, что решила обновить свой плей-лист и обратилась к поклонникам с просьбой ей в этом помочь. "На прошлой неделе на интервью в Испании спросили о современной музыкальной сцене Украины. Тогда же и вспомнила свой старенький плейлист, но… Пора его обновить. Есть идеи? Есть релизы? Думаю, многие из вас открыли новые украинские имена, скучая по дому. У меня пока что Koloah, DakhaBrakha, ЛЮСИ, Туча и другие. Хочу дополнить подборку до 30-40 актуальных треков. Помогайте. Ссылка на драфтовый плейлист – в сторис. Пока есть 21 трек", - рассказала артистка.

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